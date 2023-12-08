Ледовые катки 2023−2024 в Нижнем Новгороде: дата открытия, расписание, цены на билеты

В Нижнем Новгороде настало время для традиционных зимних забав. В разных уголках города были залиты катки, которые используются для массовых катаний. Для того чтобы вам легче было сориентироваться, «Комсомолка» подготовила подборку действующих ледовых катков 2023—2024 в Нижнем Новгороде, где вдоволь накататься смогут как взрослые, так и дети. Рассказываем о расписании массовых катаний, а также о ценах на вход и прокате коньков.
Открытый каток на стадионе «Труд» находится в Сормовском парке. Сеансы массового катания здесь проводят по выходным. Для посетителей на катке работают гардероб, раздевалки, прокат и заточка коньков. Посетители могут не только покататься на коньках под любимую музыку, но и поучаствовать в весёлых конкурсах и эстафетах. А закусочная на колёсах позволит нижегородцам согреться любимым горячим напитком или вкусно перекусить.
Также на катке «Труд» действуют льготы и система абонементов.
Расписание массового катания:
Суббота и воскресенье — сеансы с 15:30 до 17:30, а также с 18:30 до 20:30.
Взрослый билет (в том числе сопровождающий ребенка) — 250 рублей;
Детский билет: возраст до 7 лет — бесплатно, возраст от 7 до 10 лет включительно — 150 рублей.
Каток «Катушка» в Автозаводском парке
Каток «Катушка» открытого типа расположен на территории Автозаводского парка с левой стороны от центрального входа. Режим работы катка во многом зависит от погодных условий — как только начинается оттепель, лёд здесь приходит в негодность. Традиционно для нижегородцев здесь будут работать пункты проката и заточки коньков, отапливаемый гардероб и буфет с горячими напитками и выпечкой. Большим плюсом также считается неограниченное время пребывания на самом катке.
Для многодетных семей и инвалидов есть скидки, похожие предложения действуют на катание в день рождения и на коллективные посещения.
Расписание массового катания:
В будни — с 11:00 до 21:00.
В выходные — с 10:00 до 21:00.
Входной билет без проката коньков (со своими коньками): в будни — 350 рублей, в выходные — 400 рублей;
Входной билет с прокатом коньков: в будни — 450 рублей, в выходные — 550 рублей;
Входной билет для детей до 7 лет с прокатом коньков: в будни — 300 рублей, в выходные — 350 рублей;
Детям до 7 лет — вход бесплатный со своими коньками.
Входной билет без коньков (сопровождение) — 50 рублей в любой день.
Также каждую среду (кроме праздничных дней) на катке действует скидка — цены билетов значительно ниже.
Каток «Северное сияние» в парке имени 1 Мая
Ледовый каток с натуральным покрытием заработал и в парке культуры и отдыха имени Первого мая. Каток со своим световым и музыкальным оформлением занимает территорию в восемь тысяч квадратных метров. Здесь нижегородцы и гости города смогут полностью окунуться в новогоднюю атмосферу, покататься и попетлять по ледовым дорожкам, посмотреть музыкальные клипы на большом экране, а потом перекусить в буфете на льду.
На катке «Северное сияние» работают заточка и прокат коньков, а также камеры хранения.
Расписание массового катания:
В будни — с 11:00 до 23:00.
В выходные и праздничные дни — с 10:00 до 23:00.
Взрослый билет (безлимит) — 250 рублей;
Детский билет (безлимит): возраст до 7 лет — 100 рублей.
Входной билет без коньков (сопровождение) — 50 рублей.
Прокат коньков (2 часа) в будни:
Дети до 7 лет — 100 рублей.
Стоимость в выходные и праздничные дни:
Взрослый билет (безлимит) — 350 рублей;
Детский билет (безлимит): возраст до 7 лет — 150 рублей.
Входной билет без коньков (сопровождение) — 100 рублей.
Прокат коньков (2 часа) в выходные и праздничные дни:
Стадион «Динамо» на Большой Покровской
Каток на стадионе «Динамо» ещё одно излюбленное место активного отдыха для нижегородцев. Найти это место довольно просто, вход расположен с улицы Большая Покровская. Каток находится прямо за бывшим кинотеатром «Октябрь». Сейчас каток заливают, специалисты наращивают и выравнивают лёд. Открытие катка планируется в один из будних дней на неделе с 11 декабря.
Информацию по стоимости входных билетов и проката необходимо уточнять по телефону: +7 (831) 433−78−73.
Расписание массового катания:
Будни — с 16:00 до 21:30 (понедельник выходной, если только это не праздник);
Выходные и праздничные дни — с 12:00 до 21:30.
Каток в парке «Швейцария»
Открытый каток в парке «Швейцария» расположился на поляне рядом с детским центром. Здесь была установлена не только ледовая площадка, но и кассы, заточка для коньков, а также пункт проката и камеры хранения. Быстрее всего до катка можно добраться через вход рядом с остановкой «Тобольские казармы» (около ТЦ «Океанис»).
Кататься на таком катке для нижегородцев будет одно удовольствие: вокруг заснеженные деревья, сам каток украшен гирляндами и фигурой планеты Земля, а из колонок будет звучать музыка.
На катке действуют льготные тарифы.
Расписание массового катания:
В пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни добавляется катание с 21:45 до 23:00.
— Вторник, среда, четверг.
Взрослый билет — 250 рублей;
Детский билет (от 7 до 14 лет) — 100 рублей.
— Пятница, субботу, воскресенье + праздничные дни.
Взрослый билет — 400 рублей;
Детский билет (от 7 до 14 лет) — 150 рублей.
Дети до 7 лет бесплатно, но в сопровождении взрослых с билетами.
Дети до 14 лет — 300 рублей;
Каток на Нижегородской ярмарке
Одной из главных площадок для активного отдыха на время новогодних праздников станет большой каток на Нижегородской ярмарке. Он разместился перед Главным ярмарочным домом, площадку для катания готовят прямо вокруг фонтана.
Планируется, что каток будет работать с 15 декабря 2023 года по 15 января 2024 года. Покататься на коньках здесь можно будет ежедневно с 10:30 до 22:00. Расписание сеансов массового катания изменится только 1 января — режим работы с 12:30 до 23:30, а также со 2 по 8 января — режим работы с 10:00 до 23:30. Один сеанс катания будет длиться 1,5 часа. Приобрести входные билеты на ледовую площадку можно будет на сайте или в кассах катка.
Для нижегородцев и гостей города на этом катке предусмотрели тёплый шатер и прокат коньков. Перекусить чем-нибудь вкусным и выпить горячего можно будет на ярморочном базаре, который расположен рядом.
Информацию по стоимости входных билетов и проката, а также льготах сообщат ближе к открытию.
Каток с искусственным льдом работает в торговом центре «Мега» круглый год.
Расписание массового катания:
Дети до 7 лет с бесплатным прокатом коньков — 150 рублей;
Дети с 7 лет и взрослые со своими коньками — 250 рублей;
Дети с 7 лет и взрослые с прокатом коньков — 300 рублей.
Каток с искусственным льдом работает в торговом центре «РИО» круглый год.
Расписание массового катания:
Ежедневно — с 10:00 до 22:00.
Дети до 14 лет: будни — 200 рублей, выходные и праздничные дни — 250 рублей;
Взрослые: будни — 300 рублей, выходные и праздничные дни — 350 рублей.
Крытый каток в ТЦ «ОКЕАНИС»
Каток с искусственным льдом работает в торговом центре «Океанис» круглый год. Работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Один сеанс катания длится час. Расписание массового катания постоянно меняется, поэтому лучше следить за этой информацией на сайте катка.
Дети до 4 лет — бесплатно;
Дети до 10 лет: будни — 250, выходные и праздничные дни — 300 рублей;
С 10 лет и старше: будни — 300, выходные и праздничные дни — 350 рублей.
Крытый каток «Русский лёд» в Сормовском парке.
Крытый каток «Русский лёд» находится в Сормовском парке. Этот ледовый комплекс оборудован удобными, тёплыми раздевалками и прокатом коньков.
Катание (без ограничений по времени) — 250 рублей.
Для детей до 7 лет — посещение бесплатно.
Дети до трёх лет на массовые катания не допускаются.
Дети с 3 до 10 лет на ледовую площадку во время массового катания допускаются только в сопровождении взрослых на коньках.
Дополнительная информация:
В Нижнем Новгороде также откроется каток «Спорт Порт» на Стрелке, каток на стадионе «Старт», ледовый каток будет работать и у кинотеатра «Россия» в Ленинском районе.
Кроме того, будет открыто 35 дворовых хоккейных площадок, а также 29 катков на территории школ. В этот список войдет и хоккейная коробка на стадионе «Водник».
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