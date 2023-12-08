8 декабря, источник: Комсомольская правда
Фестиваль света, фильм Миядзаки и блюдо из Эрмитажа: афиша Перми на выходные 9 −10 декабря
Куда можно сходить в Перми 9 и 10 декабря.
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Фестиваль
Фестиваль света и музыки «ПРОСВЕТ» начнется 9 декабря 6-часовым мультимедийным и музыкальным шоу на «Заводе Шпагина». На мероприятии выступят Long Arm — мультиинструменталист и электронный продюсер, GEJU, современный композитор, продюсер и исполнитель из России AZAMAT, дуэт Fake Mood, которые представят программу, состоящую из соединения инструментальной музыки струнного квартета и электроники, психоделических эффектов, элементов афро и мелодичного техно, джазового фьюжна и хип-хопа.
На Речном вокзале 9 и 10 декабря будет работать мультимедиа галерея — с помощью проекционного оборудования и светодиодных экранов художники создадут цифровые миры, рассказывающие об отношении культуры, человека и технологий.
Кино
Обновленный «Кристалл» приглашает посмотреть новый фильм культового режиссера Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» (16+). В центре истории — 12-летний Махито Маки, скорбящий по погибшей матери. Махито перебирается с отцом в небольшой город и однажды, на прогулке по окрестностям, встречает серую цаплю. Вместе они отправляются в рискованное путешествие в загадочный и неизведанный мир, чтобы узнать его тайны.
Также «Кристалл» в эти выходные показывает веселую комедию «Шопоголики» (18+) от режиссеров легендарного фильма «1+1» Оливье Накаша и Эрика Толедано, фантастическую драму «Королевство зверей» (18+) и лирическую комедию «Блондинка» (16+) с Евгением Цыгановым и Дарьей Жовнер.
В кинотеатрах сети «Синема Парк» можно посмотреть спортивную драму «Легенда о самбо».
Театры
Театр-Театр в выходные представляет спектакль «Гостиница “Центральная” (16+), посвященный 300-летию Перми. Здание знаменитой “семиэтажки” становится стержнем, на который нанизываются события, происходящие в Перми в 1940-е, 1960-е и 2020-е годы. В основе сюжета лежат реальные воспоминания жителей и гостей города.
Театр «У Моста» 9 и 10 декабря приглашает на спектакль «Духи-хранители» (12+), созданный по мотивам сказов Бажова.
В ТЮЗе 9 декабря можно увидеть спектакль «Сказки Оле-Лукойе» (6+) по мотивам сказки Ганса-Христиана Андерсена. А 10 декабря — «День рождения кота Леопольда» (6+) — известную историю о том, что надо жить дружно.
Концерты
8 и 9 декабря в пространстве «Часовой завод» (ул. Чернышевского, 28) состоится XVIII фестиваль «Джаз-лихорадка» (0+), посвященный 300-летию Перми. На открытии мероприятия выступят сразу три пермских коллектива — ансамбль «Аристократ», группа «Art&Cool», Трио Валерия Степанова.
В субботу состоится концерт пермских джазовых коллективов — группа «Ces’t La Vie», «Роман Аверин project», Джаз-оркестра Евгения Манцирина.
Затем выступит хедлайнер второго дня фестиваля — певица Варвара Убель, которой будут аккомпанировать трио знаменитого барабанщика Олега Бутмана, в составе которого виртуозная пианистка и талантливая джазовая певица Наталья Бутман.
Выставки
В Центральном выставочном зале (Комсомольский пр., 10) начала работу выездная выставка Пермской государственной художественной галереи «Память территорий», в которой объединены предметы из коллекций нескольких пермских музеев, а также Эрмитажа. Темы пермского звериного стиля, деревянной скульптуры, народной культуры коми-пермяков, наследия Строгановых вплетены в единую историю Пермского края.
Пермская художественная галерея представит «пермских богов», иконы и предметы декоративно-прикладного искусства из вкладов Строгановых в пермские храмы. Чердынский краеведческий музей им. А. С. Пушкина привезет на выставку экспонаты пермского звериного стиля — подвески и бляхи VII — VIII веков.
Коми-Пермяцкий краеведческий музей представит серию эскизов праздничного оформления к первой годовщине Красной армии, созданные Петром Субботиным-Пермяком в 1919 году. Лысьвенский музей — изделия Лысьвенского металлургического завода 1930-х годов.
Эрмитаж предоставил на выставку Кабинет М. Я. Строгановой с часами работы Аугсбургских мастеров (1700−1705) и сасанидское блюдо «Шапур III в борьбе с хищником» (IV в.), найденное в составе клада в Пермской губернии в 1907 году. В Перми эти предметы экспонируются впервые.