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8 декабря, источник: Время

Нижегородцы выступили в защиту директора школы № 93 в Московском районе

С жалобой к Глебу Никитину обратилась мама одного из учеников.

Источник: Время

Жители Нижнего Новгорода вступились за директора школы № 93, на которого в ходе прямой линии губернатора пожаловалась одна из родительниц. Комментарии горожане оставляют под постом мэра Юрия Шалабаева в соцсети.

По словам нижегородки, ее приёмный ребёнок посещает «Школу будущего первоклассника», а директор якобы «считает приёмных детей не достойными обучения». Юрий Шалабаев пообещал разобраться в ситуации и поручил директору департамента образования Владимиру Радченко связаться с мамой и вместе с директором решить возникшие вопросы. Градоначальнику доложили, что подобного случая не было и быть не могло.

Под постом мэра нижегородцы вступились за директора. Родители детей, которые обучаются в школе № 93, отметили, что в школе происходит много положительных изменений.

«В 93-й школе организовали индивидуальное обучение для моего ребенка», — написала Юлия О. «Мой ребенок учится в 93 школе. И в нашем классе, и в параллельных есть ребята, находящиеся под опекой. Никогда оскорблений не звучало», — поделилась Анна С.

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