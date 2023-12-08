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8 декабря, источник: Комсомольская правда

Ирина Салтыкова и Кай Метов пожаловались на организаторов концерта в Новосибирске

Ирина Салтыкова и Кай Метов обвинили в обмане организаторов концерта в Новосибирске.

Ирина Салтыкова и Кай Метов пожаловались на организаторов концерта в Новосибирске. О незаконности мероприятия звезды рассказали на своих страницах в соцсетях.

— Афиша с именами участников, среди которых есть и мое имя, была размещена по всему городу, а также в сети интернет. И тут есть одно но! У меня с организаторами нет договора на участие в мероприятии, мною не было получено никаких денежных средств — следовательно мое имя на афише стоит незаконно, — написал музыкант Кай Метов.

Певица, в свою очередь, добавила, что организатор даже не оплатил ей перелет.

— Устроители не купили билеты и не заплатили деньги за выступление, — написала в соцсети Ирина Салтыкова.

К музыкантам присоединилась Наталия Гулькина. Она также заявила, что не выступит на сегодняшнем концерте. В то же время организатор в разговоре с КП-Новосибирск настоял, что концерт состоится.

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