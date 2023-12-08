8 декабря, источник: АиФ Волгоград
Бандитский Волгоград. Как держали «слово пацана» в городе-герое
Сегодня на скамьях подсудимых уже дети тех, кто в лихие 1990-е строил свою криминальную карьеру.
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Какими были лихие 90-е в Волгограде? Наследие их мы пожинаем и сегодня. Кем стали сегодня те, кто тогда «делил асфальт» города, разбирался vlg.aif.ru.
«Кастеринцы» против «соловьев».
Волгоградцы, чье отрочество, юность и молодые годы пришлись на конец 1970-х, 1980-е и начало 1990-х, вспоминают — город был поделен на множество квартальных группировок. Одна из самых мощных — «кастеринцы» — «держали» территорию на одноименной улице в самом северном микрорайоне города, Спартановке. Называли ее «улицей в три дома». Она и впрямь короткая — 500 с небольшим метров. Но слава о тех, кто ее «держал», шла по всему Волгограду.
Заглядывать сюда рисковали немногие, большинство через дорогу, которая была границей, старались не ходить. А если проходил слух, что «кастеринцы» «забили стрелку» с группировкой из другого района и едут «махаться» на другой конец города «стенка на стенку», то поднимали всю милицию.
Одна из таких «стрелок» была «забита» с «соловьями» в пойме Мокрой Мечетки, что впадает в Волгу в двух кварталах от улицы Кастерина. Собрались, по словам очевидцев, около тысячи человек. Действительно ли столько, или тогда у страха были велики глаза, сейчас уже не важно. Слабый пол стоял в сторонке, наверху обрыва, переживая за «своих». Неизвестно, чем бы все кончилось, но приехала милиция. Поговорили с «главными», доходчиво объяснили, где могут оказаться и «победители», и «побежденные». Убедили разойтись.
Другая стычка случилась позже на нынешней площади Аттракционов, в те времена — «прокат», из-за того, что на таких условиях здесь детям выдавали педальные автомобили. Здесь дошло до обстрела камнями. Но продлился он недолго — противники разбежались, убежденные в своей победе. Это было «бандитское детство» Волгограда. Хотя и тогда уже можно было оказаться с пробитой арматурой головой, если по незнанию или неосторожности забрел, куда не следует.
По-взрослому.
Одна из «взрослых» бандитских разборок случилась весной 1995-го — тогда в городе открыли стрельбу, и в противника летели уже не камни. Отношения выясняли захаровская и головатовская группировки. Первая «держала» все ту же Спартановку, вторая — престижный после Центрального Ворошиловский район. Сам Захаров незадолго до того «откинулся» из колонии и захотел вернуть влияние над своими парнями, которые на время его отсутствия ходили под другим авторитетом, дружившим с Головатовым.
Дело, впрочем, было не столько во влиянии, сколько в том, что Головатов и его приятель держали «общак». Захаров же считал, что имеет не меньшее право контролировать бандитские деньги.
На «стрелку», назначенную на западе Волгограда в микрорайоне Семь Ветров он выехал лично в сопровождении своих «бойцов». Едва «Жигули» и редкие тогда иномарки съехались у троллейбусного кольца, началась перестрелка. Местные жители вызвали полицию. К месту событий выдвинулись усиленные наряды милиции и бойцы спецподразделения. Захаров и Головатов скрылись, один из бандитов был убит, восьмерых, в числе которых было двое раненых, задержали.
Всего в перестрелке участвовали около 20 человек. Милиционерам в качестве трофея достались два автомата Калашникова и «УЗИ».
Бригада.
В те же годы подростков и молодежь взял под свое крыло Владимир Кадин. Он, его одноклассник Станислав Галкин и присоединившийся к ним Анатолий Рогов вполне могли стать прототипами героев «Бригады». Председатель областной федерации бокса, Кадин передавал своим подопечным не только спортивные, но и криминальные навыки. Кастинг проводили среди спортсменов и бывших милиционеров, откуда вышел он сам.
По подсчетам вспоминающих те дни волгоградцев, в первые годы существования этой группировки на Кадина покушались не меньше пяти раз. Отношения тогда выясняли не кулаками и уж тем более не словами, а пулями. Собственно, стрельба сопровождала его на протяжении всего пути. Однажды, рассказывают, ее невольной виновницей стала прославленная землячка, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.
Они вместе отдыхали в кафе, там же находился уроженец Грозного некий Рустам Эльмурзаев. Он в знак приветствия помахал спортсменке. Один из сопровождающих Кадина ответил непристойным жестом. В ходе начавшейся стрельбы и драки Эльмурзаев был убит. Позже этот инцидент назвали началом конца Кадина — его расстреляли в 2011 году в том же кафе.
Отцы и дети.
Многие из тех, кто застал эти годы, свидетельствуют — влияние Владимира Кадина было огромным. Он по сути был теневым губернатором области. Некоторые связывают его имя с ныне осужденным главой волгоградского Следкома Михаилом Музраевым, которого в свою очередь назвали «серым кардиналом» региона. Однако уже в судебном процессе над генералом экс-прокурор Волгоградской области Леонид Беляк отмел предположение об их связи.
Против Музраева показания давал авторитетный бизнесмен Виталий Брудный, отбывающий наказание за покушение на чемпиона Европы Владимира Поташкина, который и сам находится в местах не столь отдаленных — его осудили за вымогательство.
Тем временем на скамью подсудмых попал и сын Владимира Данила. Сын Брудного Артем проходит по делу как свидетель. В потерпевших — представитель другой известной в городе фамилии, отнюдь не криминальной. Именем одного из Загорулько, создателя ВолГУ, названа улица в Советском районе города.
По данным следствия, Юрий Загорулько с Артемом Брудным и еще несколькими приятелями назначили «стрелку» другой компании, в которой находился Данила Поташкин. Причем, речь шла не о личных интересах, а о проблеме, возникшей у общего знакомого. Дрались все, но первый удар нанес Поташкин, ему и пришлось держать ответ. Теперь время их «стрелки» назначает судья.
Журналисты novostivolgograda.ru, побывавшие на одном из заседаний, поделились: отец Загорулько, выступая в суде, сочувствовал Поташкину, к которому относился как к приятелю сына. И вспоминал свою молодость, когда и сам не раз попадал в подобные переделки. Но тогда вопросы с обидчиками решали без вмешательства правоохранительных органов…