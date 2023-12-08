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8 декабря, источник: РИА Крым

Долгосрочный уход: сколько крымчан смогут получить помощь в 2024 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости Крым. Около тысячи жителей Крыма с инвалидностью, а также нуждающихся в помощи пожилых крымчан смогут получить новую услугу долгосрочного ухода в 2024 году. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал завотделом контроля за предоставлением услуг в полустационарной и надомной формах минтруда и соцзащиты Крыма Александр Горячкин.

Источник: РИА "Новости"

Надомный долгосрочный уход

«До конца года 900 человек мы должны принять на социальное обслуживание по направлению долговременного ухода. В этой системе долгосрочного надомного обслуживания люди могут получать до 28 часов ухода в неделю. По состоянию на сегодня уже более 700 человек эксперты признали нуждающимися в такой помощи в этом году», — приводит текущие цифры Горячкин.

По его словам, показатель в 900 человек в этом году планируют исполнить, уже в следующем все эти люди смогут получить услугу, которая реализуется в рамках программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Горячкин поясняет: система долговременного ухода для Крыма — новое направление, ее реализация началась с сентября 2023 года.

«Набор экспертов по признанию нуждаемости, помощников по уходу, их обучение (поскольку таких должностей раньше вообще не было), закупки средств реабилитации, организация пунктов выдачи таких средств — все эти вопросы пока в процессе решения», — рассказал заведующий профильным отделом.

Статистика помощи людям

Также гость эфира привел статистику обеспеченности гериатрическими койками в профильных учреждениях Крыма — план по этому направлению в текущем году перевыполнен. Профосмотрами и диспансеризацией охвачено 99,7% людей старшего трудоспособного возраста.

«В Крыму работает девять учреждений стационарного типа общего и психоневрологического профиля и 21 центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, где порядка 41 тысячи человек ежегодно получают услуги во всех формах», — заключил Горячкин.

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