8 декабря, источник: Newslab.ru
Мэр Красноярска перед сильными морозами записал обращение к горожанам
Мэр Красноярска Владислав Логинов записал обращение к горожанам в связи с приходом сильных морозов.
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Он напомнил, что в городе возможно похолодание до −35.. 40. На этот период все коммунальные службы города будут переведены в режим повышенной готовности. Дорожники, несмотря на холод, также должны будут поддерживать автомобильные дороги в хорошем состоянии и оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию.
«Департаменту транспорта необходимо обеспечить расписание общественного транспорта города Красноярска. Главному управлению образования — принять решение о занятиях в школах. При низких температурах проводить их по удаленной системе», — дал поручения мэр.
Градоначальник попросил жителей частного сектора соблюдать пожарную безопасность и не пользоваться самодельными отопительными устройствами. Также Владислав Логинов напомнил автомобилистам об опасности выезда за город в такую погоду и длительного нахождения на открытом воздухе.