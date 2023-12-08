Главное
Спецоперация на Украине
8 декабря, источник: Newslab.ru

Мэр Красноярска перед сильными морозами записал обращение к горожанам

Мэр Красноярска Владислав Логинов записал обращение к горожанам в связи с приходом сильных морозов.

Он напомнил, что в городе возможно похолодание до −35.. 40. На этот период все коммунальные службы города будут переведены в режим повышенной готовности. Дорожники, несмотря на холод, также должны будут поддерживать автомобильные дороги в хорошем состоянии и оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию.

«Департаменту транспорта необходимо обеспечить расписание общественного транспорта города Красноярска. Главному управлению образования — принять решение о занятиях в школах. При низких температурах проводить их по удаленной системе», — дал поручения мэр.

Градоначальник попросил жителей частного сектора соблюдать пожарную безопасность и не пользоваться самодельными отопительными устройствами. Также Владислав Логинов напомнил автомобилистам об опасности выезда за город в такую погоду и длительного нахождения на открытом воздухе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Черное» небо, «Енисей» без тренера и готовка с Ростовцевым: главные...
Владимир Путин заявил об участии в президентских выборах весной 2024...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта