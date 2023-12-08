8 декабря, источник: МК.RU Новосибирск
Власти Новосибирска расширят границы Заельцовского кладбища
В Новосибирске территорию Заельцовского кладбища расширят за счет прилегающего участка Новосибирского лесничества.
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Постановление об этом подписал мэр Анатолий Локоть 6 декабря, сообщает «Прецедент».
Погост расширится на 24 695 квадратных метров. Участок уже используется для ритуальной деятельности из-за нехватки мест для захоронений.
Земля будет находиться в ведении департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что на Гусинобродском кладбище выделят новый участок для погребения военнослужащих.