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8 декабря, источник: МК.RU Новосибирск

Власти Новосибирска расширят границы Заельцовского кладбища

В Новосибирске территорию Заельцовского кладбища расширят за счет прилегающего участка Новосибирского лесничества.

Постановление об этом подписал мэр Анатолий Локоть 6 декабря, сообщает «Прецедент».

Погост расширится на 24 695 квадратных метров. Участок уже используется для ритуальной деятельности из-за нехватки мест для захоронений.

Земля будет находиться в ведении департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что на Гусинобродском кладбище выделят новый участок для погребения военнослужащих.

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