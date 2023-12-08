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8 декабря, источник: Комсомольская правда

«Зато в перчатках»: в Новосибирске мужчина в шортах устроил пробежку в −36 градусов

В Новосибирске мужчина в шортах устроил пробежку в −36 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +16° 4 м/с 39% 761 мм рт. ст. +11°

В пятницу, 8 декабря, жители Новосибирска заметили мужчину в шортах, который занимался спортом на улице. В момент пробежки температура воздуха составляла около −36 градусов.

О спортсмене очевидцы рассказали в телеграм-канале «АСТ-54 Black». На кадрах молодой человек в шортах, майке и кроссовках пересекает одну из улиц города. Из согревающих элементов на нем лишь перчатки и рюкзак.

В комментариях сибиряки поделились, что ни раз видели мужчину на закаляющей пробежке в разных частях Новосибирска.

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