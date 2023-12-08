8 декабря, источник: Комсомольская правда
Волгоградская область 12 декабря накормит гостей выставки-форума «Россия»
В День Волгоградской области на ВДНХ презентуют гастрономический портрет региона.
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На выставке-форуме «Россия» 12 декабря 2023 года устроят день Волгоградской области. Блюда из рыбы и мяса, овощей и тыквы, пироги и пампушки, арбузный мед и другие волжские деликатесы можно будет попробовать на ВДНХ в Доме российской кухни, сообщили в облпромторге.
— 12 декабря 2023 года с 12 до 16 часов в Доме российской кухни (павильон № 45 ВДНХ, главная сцена) в рамках Дня Волгоградской области пройдет выставка «Кухня междуречья Волги и Дона», — рассказали областном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК.
Гости выставки смогут попробовать уникальные волгоградские угощения, продукцию популярных брендов региона, научиться готовить на мастер-классах от шеф-поваров. Также посетителям расскажут о наших гастрономических фестивалях.
Продегустировать на дне Волгоградской области на выставке «Россия» можно будет множество необычных рыбных блюд: паштет из жареных карасей на бородинском хлебе, смореброды с волжской сельдью, балык из сома, тельное из щуки и судака с горчицей и хреном. Будут и любимые волгоградцами котлеты по-киевски, множество пирогов и иной выпечки, а также настойки, взвары, мед.
«Старая Сарепта» покажет, как приготовить горчичное масло. Краевед Анна Степнова расскажет о кухне региона. Развлекать гостей будет ансамбль «Казачья воля».