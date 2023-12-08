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8 декабря, источник: Время

Назван средний размер взятки в Нижегородской области

Данные актуальны на текущий год.

Средний размер взятки в Нижегородской области в этом году составил 1,3 миллиона рублей, заявил ИА «Время Н» во время пресс-конференции замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД Владимир Илюшкин.

По его словам, на сегодняшний день доля взяточничества составляет порядка 55% от общего количества коррупционных преступлений.

Также наиболее распространенными преступлениями, которые фиксируются в системе МВД, являются мошенничество и злоупотребления должностными полномочиями.

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