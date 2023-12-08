8 декабря, источник: Комсомольская правда
В Волгограде ликвидировали последствия падения БПЛА на школу
Экстренные службы отработали действия в чрезвычайной ситуации.
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Сегодня, 8 декабря, в Волгограде экстренные службы тренировались ликвидировать последствия падения беспилотника на школу. Командно-штабные учения с БПЛА прошли в Ворошиловском районе. Действия при чрезвычайных ситуациях отработали в гимназиях № 4 и № 5. Задействовали и жилой дом по соседству. Контролировал все на месте глава Волгограда Владимир Марченко, сообщили в мэрии.
Всем главам районов и руководителям подразделений, подведомственных учреждений, присутствующим сегодня, предстоит проанализировать ход учебно-тренировочных мероприятий, чтобы быть готовыми к аналогичным действиям в ходе чрезвычайных происшествий.
По легенде беспилотник упал на здание школы на улице Иркутской. Удар БПЛА вызвал пожар, повредил соседний дом. Не обошлось без пострадавших. Несколько человек оказались заблокированы в гимназии. Слаженность действий при таких ЧП отрабатывали пожарные, спасатели, аварийные службы. Они эвакуировали людей через окна, развернули пункт размещения. Потушили огонь, а также оказали помощь раненым.
Пострадавших скорые развезли по больницам, остальных — в ПВР, который развернули в гимназии № 5. С людьми работали психологи, соцработники.