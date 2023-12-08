От 7,5 до 12 млн рублей: сколько стоит заказать SHAMAN или Anna Asti на корпоратив в Петербурге

Корреспондент «МК в Питере» выяснил, сколько стоит организовать выступление певца SHAMAN, Глюкозы или Anna Asti на корпоративном торжестве. Похоже, предпринимателям придется серьезно раскошелиться, чтобы уважаемая бухгалтерия смогла исполнить танец под зажигательные песни «По барам» и «Глюкоза Ностра».
Как сообщили журналисту источники, которые находятся в непосредственной близости к процессу организации корпоративов, выступление певца SHAMAN (Ярослава Дронова) может обойтись в 12 миллионов рублей без учета райдера.
Чуть меньше может стоит новогоднее шоу с участием Кристины Орбакайте — за организацию камерного концерта дочери находящейся в Израиле Аллы Пугачевой просят 6 миллионов рублей.
За то, чтобы устроить выступление певицы Глюкозы (Натальи Ионовой) петербургским компаниям придется выложить так же приличную сумму — 4 миллиона рублей.
А вот мини-концерты Стаха Пьехи и Юлии Савичевой обойдутся немного дешевле — 3 и 2 миллиона рублей соответственно.
Любители творчества Anna Asti (Анны Дзюбы) так же могут пригласить певицу в Петербург. Поклонники, полюбившие хиты «Царица», «Бумеранг», «По барам», смогут услышать голос любимой исполнительницы на корпоративе за 7,5 миллиона рублей.
А вот зажечь под песни «Руки Вверх» сотрудники петербургских компаний смогут за чуть большую сумму в 9 миллионов рублей.
Источник так же отметил, что на выступлениях звезд можно и сэкономить — если заплатить частично наличными и безналом.
Стоит заметить, что данные расценки на концерты озвучены непосредственно организатором. Гонорары вышеперечисленных звезд будут, естественно меньше, поскольку в суммы уже вложена «маржа» устроителя, затраты на сопровождающий звезд персонал и прочие необходимые для концертов расходы. Однако обширные райдеры исполнителей в них не входят.