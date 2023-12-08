8 декабря, источник: Клопс.ru
В мэрии перечислили улицы Калининграда, где в 2024 году отремонтируют тротуары
На работы заложили вдвое больше средств, чем в 2023-м.
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В следующем году на ремонт тротуаров по муниципальной программе в Калининграде заложили вдвое больше средств, чем в 2023-м. Сити-менеджер Елена Дятлова в своём телеграм-канале перечислила список улиц, на которых проведут работы.
Планируется отремонтировать тротуары по следующим адресам:
В общей сложности в Калининграде в рамках программы отремонтируют почти 11 км тротуаров.
Жители СНТ в конце Невского 5 лет просят «прорубить» тротуар до города.