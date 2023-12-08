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8 декабря, источник: Клопс.ru

В мэрии перечислили улицы Калининграда, где в 2024 году отремонтируют тротуары

На работы заложили вдвое больше средств, чем в 2023-м.

В следующем году на ремонт тротуаров по муниципальной программе в Калининграде заложили вдвое больше средств, чем в 2023-м. Сити-менеджер Елена Дятлова в своём телеграм-канале перечислила список улиц, на которых проведут работы.

Планируется отремонтировать тротуары по следующим адресам:

  1. Белинского (от д.20 до д.24, от д.42 до Менделеева, от д.24 до д.30);
  2. Саратовская (от д.11 до д.39);
  3. Добролюбова;
  4. Художественная;
  5. Эпроновская;
  6. Краснооктябрьская;
  7. пер. Грига (от Грига до Литовского вала);
  8. Ермака;
  9. Пр-т Победы (от входа в парк «Центральный» до Пушкина, с обустройством остановки);
  10. Московский пр-т (от д.120 до Литовский вала, чёт. сторона);
  11. Московский пр-т (от д. 76 до д.120, чёт. сторона);
  12. Дм. Донского (от руч. Парковый до Пушкина (нечёт. сторона);
  13. Чкалова (от пр-та Мира до станции переливания крови);
  14. Алябьева (от Кирова до Репина, от Репина до К. Маркса, от К. Маркса до Яналова, от Кирова до Чайковского);
  15. Серж. Щедина (от Батальной до Дрожжевой);
  16. пер. Батальный;
  17. Дрожжевая (от Самаркандской до Щедина);
  18. Дрожжевая (от Щедина до Автомобильной);
  19. Ген. -полк. Людникова;
  20. М. Галковского;
  21. пр-кт Мира (от Штурвальной до Химической);
  22. Закавказская (от пр. Победы до дома № 16, чёт.сторона и от Шведского сквера до Нахимова нечёт. сторона)
  23. Муромская (от остановки у дома 62 до Дзержинского, чёт. сторона);
  24. Черниговская (от мостика до д.41);
  25. Артиллерийская (от Шахматной до Букетной, чёт. сторона);
  26. Пирогова (от Артиллерийской до д\с № 125);
  27. Гагарина (примыкание к Еловой аллее со стороны шк. № 2);
  28. Тельмана (от д. 42 до д. 50);
  29. Ленинградская (от Некрасова до Толстого);
  30. Гоголя (от Тургенева до Тельмана (д\с № 23)).

В общей сложности в Калининграде в рамках программы отремонтируют почти 11 км тротуаров.

Жители СНТ в конце Невского 5 лет просят «прорубить» тротуар до города.

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