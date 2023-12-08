8 декабря, источник: Комсомольская правда
Дополнительные места для инвалидов появились на платных парковках в Петербурге
Их оборудовали в четырех районах города.
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Жители Петербурга жаловались на недостаток парковочных мест для маломобильных групп населения. И в комитете по транспорту взяли эту ситуацию на контроль. Теперь на платных парковках в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах города станет больше машиномест для инвалидов и перевозящих их лиц.
— Новые машиноместа появятся по восьми адресам: у Городской поликлиники № 28 в Подъездном переулке, 2; у детского центра «Сова-нянька» на улице Рузовская, 1; у Кожно-венерологического диспансера № 1 на углу Детской улицы и Большого проспекта ВО; у Военной академии МТО на набережной Макарова, 8; у дома 49 по 16-й линии ВО; у ТК Гаванский на Наличной улице; у ПСПБГМУ имени Павлова на улице Льва Толстого и улице Рентгена; у домов 20 и 39 по улице Захарьевская, — указали в комитете.
В комитете добавили, что граждане с ограниченными возможностями и перевозящие их лица, состоящие в Федеральном реестре инвалидов, могут оставить свои машины на данных парковках бесплатно. Парковочное разрешение также иметь не нужно.