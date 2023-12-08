В Беларуси будут ставить в СОП семьи с неработающими родителями

В документ добавили абзац, который уточняет, что семью могут признать находящейся в социально опасном положении, если «оба родителя или единственный родитель в течение более трех месяцев не работают или не осуществляют иную деятельность». Такая же ситуация может произойти, если родители допускают ненадлежащее расходование пенсий, пособий, единовременных выплат, из-за чего не удовлетворяют основные потребности ребенка.
Кроме этого, среди показателей для включения в СОП прописаны и те случаи, когда родители за год неоднократно привлекались к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.
Критериями для постановки семьи на учет также считается нарушение родителями закона в пьяном состоянии или под воздействием любых запрещенных веществ, отказ наблюдаться у специалистов, если речь идет о психических заболеваниях, алкоголизме, наркомании. А также в том случае, когда ребенок пострадал, к примеру, из-за пожара, отравился психоактивными веществами, стал жертвой сексуального насилия.