Главное
Спецоперация на Украине
8 декабря, новости Беларуси, источник: Office Life

В Беларуси будут ставить в СОП семьи с неработающими родителями

В постановление правительства «О признании детей находящимися в социально опасном положении» внесли изменения. Документ уже опубликован на Национальном правовом портале. Как заметил портал Onliner, теперь в социально опасном положении будут признавать семьи с неработающими родителями.

В документ добавили абзац, который уточняет, что семью могут признать находящейся в социально опасном положении, если «оба родителя или единственный родитель в течение более трех месяцев не работают или не осуществляют иную деятельность». Такая же ситуация может произойти, если родители допускают ненадлежащее расходование пенсий, пособий, единовременных выплат, из-за чего не удовлетворяют основные потребности ребенка.

Кроме этого, среди показателей для включения в СОП прописаны и те случаи, когда родители за год неоднократно привлекались к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Критериями для постановки семьи на учет также считается нарушение родителями закона в пьяном состоянии или под воздействием любых запрещенных веществ, отказ наблюдаться у специалистов, если речь идет о психических заболеваниях, алкоголизме, наркомании. А также в том случае, когда ребенок пострадал, к примеру, из-за пожара, отравился психоактивными веществами, стал жертвой сексуального насилия.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Лукашенко встретился с президентом ОАЭ
Казахстан поставит по «Дружбе» в декабре 150 тыс. тонн нефти в Германию
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта