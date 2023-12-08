8 декабря, источник: Комсомольская правда
Топ-5 мест, где покататься на лыжах в Казани 2023−2024: адреса прокатов, сколько стоит, режим работы
«КП» публикует топ-5 лыжных трасс и пунктов проката лыжного снаряжения в Казани.
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Столица Татарстана — прекрасное место для активного зимнего отдыха. Город предлагает множество возможностей для занятий лыжным спортом, и в этой статье мы расскажем о топ-5 местах, где покататься на беговых лыжах в Казани и сколько стоит прокат лыжного снаряжения.
Горкинско-Ометьевский лес
Адрес: проспект Победы, 69.
Режим работы: по будням — с 10.00 до 20.00, по выходным — с 9.00 до 20.00.
Цена: комплект лыжного снаряжения для взрослых — 250 рублей в час, для детей — 200 рублей в час.
В двух частях парка расположены две трассы: в Горкинском лесу находится траса для опытных лыжников, а в Ометьевском — для начинающих. Сам прокат находится в здании лыжной базы. Если брать лыжное снаряжение в аренду больше чем на час, действуют скидки.
Дубравный лес.
Адрес: улица Дубравная, 23А.
Режим работы: с воскресенья по четверг — с 9.00 до 21.00, в пятницу и субботу — с 9.00 до 22.00.
Цена: от 170 рублей.
Лыжная база располагается в Приволжском районе Казани, неподалеку от одноименной станции метрополитена. Место отлично подойдет тем, кто хочет провести время в лесу, на природе и покататься на лыжах среди деревьев.
Лыжно-биатлонный комплекс в Мирном
Адрес: улица Ново-Давликеевская, 2А к.4.
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00.
Цена: от 250 рублей.
В лыжно-биатлонном комплексе имеется большой выбор ботинок различных размеров и палок подходящей длинны. На малом круге, в 1,2 километра, имеется классическая лыжня и полотно для конькового хода, на остальных, до 5 километров, — только полотно для конькового стиля.
Лыжная база «Динамо»
Адрес: территория Озеро Лебяжье, 2.
Режим работы: по будням — с 8.00 до 16.00, в выходные — с 9.00 до 17.00.
Цена: от 200 рублей.
Лыжная база находится в Кировском районе Казани, в живописной лесо-парковой зоне. В прокате имеется около 300 комплектов лыжного снаряжения. На территории базы есть буфет, где можно перекусить и согреться чаем.
Город-курорт «Свияжские холмы»
Адрес: деревня Савино.
Режим работы: понедельник — с 14.00 до 21.00, со вторника по четверг — с 10.00 до 21.00, в пятницу — с 10.00 до 22.00, в субботу — с 9.00 до 22.00, в воскресенье — с 9.00 до 21.00.
Цена: беговые лыжи — от 300 рублей, горные — от 800 рублей.
Комплекс находится возле рек Волга и Свияга. Здесь имеются 3,5 километра подготовленных горнолыжных трасс четырех уровней сложности. Все трассы оборудованы подъемниками. Желающие могут прокатиться со склонов на горных лыжах, а любители более спокойного отдыха могут прогуляться по 6-километровой лыжной трассе.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Казани впервые пройдет этап Кубка России по лыжным гонкам.