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8 декабря, источник: Комсомольская правда

Топ-5 мест, где покататься на лыжах в Казани 2023−2024: адреса прокатов, сколько стоит, режим работы

«КП» публикует топ-5 лыжных трасс и пунктов проката лыжного снаряжения в Казани.

Источник: Комсомольская правда

Столица Татарстана — прекрасное место для активного зимнего отдыха. Город предлагает множество возможностей для занятий лыжным спортом, и в этой статье мы расскажем о топ-5 местах, где покататься на беговых лыжах в Казани и сколько стоит прокат лыжного снаряжения.

Горкинско-Ометьевский лес

Адрес: проспект Победы, 69.

Режим работы: по будням — с 10.00 до 20.00, по выходным — с 9.00 до 20.00.

Цена: комплект лыжного снаряжения для взрослых — 250 рублей в час, для детей — 200 рублей в час.

В двух частях парка расположены две трассы: в Горкинском лесу находится траса для опытных лыжников, а в Ометьевском — для начинающих. Сам прокат находится в здании лыжной базы. Если брать лыжное снаряжение в аренду больше чем на час, действуют скидки.

Дубравный лес.

Адрес: улица Дубравная, 23А.

Режим работы: с воскресенья по четверг — с 9.00 до 21.00, в пятницу и субботу — с 9.00 до 22.00.

Цена: от 170 рублей.

Лыжная база располагается в Приволжском районе Казани, неподалеку от одноименной станции метрополитена. Место отлично подойдет тем, кто хочет провести время в лесу, на природе и покататься на лыжах среди деревьев.

Лыжно-биатлонный комплекс в Мирном

Адрес: улица Ново-Давликеевская, 2А к.4.

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00.

Цена: от 250 рублей.

В лыжно-биатлонном комплексе имеется большой выбор ботинок различных размеров и палок подходящей длинны. На малом круге, в 1,2 километра, имеется классическая лыжня и полотно для конькового хода, на остальных, до 5 километров, — только полотно для конькового стиля.

Лыжная база «Динамо»

Адрес: территория Озеро Лебяжье, 2.

Режим работы: по будням — с 8.00 до 16.00, в выходные — с 9.00 до 17.00.

Цена: от 200 рублей.

Лыжная база находится в Кировском районе Казани, в живописной лесо-парковой зоне. В прокате имеется около 300 комплектов лыжного снаряжения. На территории базы есть буфет, где можно перекусить и согреться чаем.

Город-курорт «Свияжские холмы»

Адрес: деревня Савино.

Режим работы: понедельник — с 14.00 до 21.00, со вторника по четверг — с 10.00 до 21.00, в пятницу — с 10.00 до 22.00, в субботу — с 9.00 до 22.00, в воскресенье — с 9.00 до 21.00.

Цена: беговые лыжи — от 300 рублей, горные — от 800 рублей.

Комплекс находится возле рек Волга и Свияга. Здесь имеются 3,5 километра подготовленных горнолыжных трасс четырех уровней сложности. Все трассы оборудованы подъемниками. Желающие могут прокатиться со склонов на горных лыжах, а любители более спокойного отдыха могут прогуляться по 6-километровой лыжной трассе.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Казани впервые пройдет этап Кубка России по лыжным гонкам.

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