8 декабря, источник: Комсомольская правда
Обидные подарки на Новый год: ростовчане рассказали о самых ужасных презентах под елочку
Как ростовчанин получил в подарок на Новый год золотые копыта, которые предназначались не ему.
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В преддверии праздников каждому из нас хочется добавить в жизнь чуточку волшебства. К сожалению, погода за окном не позволяет прыгнуть с разбега в сугроб или устроить ледовые гонки. Приходится выкручиваться.
Одни поднимают настроение покупкой елки, другие вовсю наряжают дом, Ну, а третьи, прямо как в детстве составляют письмо Деду Морозу. Только вот сказочный волшебник не всегда выбирает нужные презенты. Порой, некоторые из них приводят адресатов в шок, ну или просто становятся очередным поводом для смеха.
Так ростовчане рассказали журналисту «КП-Ростов-на-Дону» про самые худшие подарки от близких и родственников.
«МОИ МЕЧТЫ — ТВОИ МЕЧТЫ».
Историей хвостатого презента поделилась ростовчанка Ангелина.
— Говорят, любители животных делятся на две категории: собачники и кошатники. Так вот, всю жизнь была уверена, что отношусь к первым. Да и пятилетний бульдог по кличке Паштет как бы доказывал верность теории. Но, видимо, наличие взрослой собаки и аллергия на кошачью шерсть не были достаточными аргументами для моего тогдашнего ухажера. В канун Нового года он притащил мне домой подозрительную коробку. Паштет тут же учуял неладное: внутри прятался рыжий котенок. Говорю: «Коля, это что такое?». А он мне в ответ: «Ты же говорила, что оранжевый — цвет радости!». Да уж, мой внутренний аллергик просто ликовал. Делать ничего не оставалось: назвали малыша Бананчик и отправили на пмж к маме.
РЕЖИМ «КРЕАТИВ» В ДЕЙСТВИИ.
Менее приятным, но таким же неожиданным, оказался сюрприз и для ростовского риелтора Екатерины. Вместо желанного смартфона, супруг положил ей под елочку подарок с хмельным послевкусием.
— Со Львом мы женаты уже 10 лет. За все эти годы чего только друг другу не дарили, но прошлой зимой запас идей окончательно иссяк. Пришлось запустить режим «креатив». Знала бы на что способна бурная фантазия любимого, то перекрыла бы этот «фонтан» еще в зачатке!
По правде говоря, на сообразительность Левки я не сильно рассчитывала, поэтому еще месяц назад начала «подготавливать почву». Акт 1 — заходишь в магазин электроники. Акт 2 — демонстративно разглядываешь новые смартфоны. Акт 3 — финал: тяжело вздыхаешь, глядя на цены, приговаривая — ты подари то, что сам бы хотел получить.
И вот под бой курантов стали обмениваться презентами. Вручила смарт-часы, надеясь на что-то большее. Лев Геннадьевич протянул большую коробку, на которой красовалась записка: «Мои мечты — твои мечты». Внутри аккуратно лежали три бутылки пива и сухарики со вкусом хрена и холодца. Такого крика наша квартира еще не слышала!
Так что едва открылись магазины, мы поехали и за смартфоном, и за часами. Будет знать, как издеваться над женой.
ВЫТИРАЙ СЛЕЗЫ.
А вот ростовчанке Марии особенно повезло: 31 декабря она празднует день рождения.
— Мой пример — идеальный вариант для жадных ухажеров и скупых родственников: одним ударом — двух зайцев. Так, на 18-летие «выстрелом» в самое сердце поздравила тетушка по папиной линии. Более циничного человека свет не видывал: домохозяйка с повадками тюремной надзирательницы. И подарки у тети Гали такие же.
К примеру, в 15 лет поздравила меня зачем-то двумя порциями контрацептивов, в 17 лет был матерный стишок, а вот на совершеннолетие — набор полотенец с петушками. Думаю, ну это еще куда ни шло! Но после фразы: «Выйдешь замуж, — будешь ими слезки вытирать», все встало на свои места.
КОПЫТА В ЗОЛОТОЙ ОБЕРТКЕ.
А вот Игорю в поклонницы досталась любительница мяса.
— Была у меня одна дамочка, внешне миниатюрная и привлекательная. Так и не скажешь, что с 7 утра до 6 вечера обрабатывает на заводе свиные туши. Вот 2 января встретились с ней, чтобы обменяться новогодними дарами. Сам вручил универсальный сертификат в парфюмерный магазин, в ответ же получил красивую фиолетовую коробку.
При даме решил не открывать, оставив на потом. Каково же было мое удивление увидеть внутри два свиных копыта в золотой обертке?! Из-за страха оказаться на месте одной из хрюшек, не стал уточнять что да как. Просто поблагодарил и повесил около кровати в качестве тотема. Только потом выяснилось, что дама просто перепутала одинаковые коробки. Мне достались части парнокопытного, а ее шефу — одеколон с теплым шарфом. Обмениваться обратно с ним мы уже не стали.
«СЛИШКОМ МНОГО ВЫПЕНДРИВАЕШЬСЯ».
Дарье из Новочеркасска достался менее травматичный презент.
— В университете решили устроить акцию «анонимный Санта». Имена всех участников записали на бумажках и скинули в шапку. После — тянули из нее по очереди как фанты. Времена были голодные, студенческие. Поэтому лимит подарка варьировался в районе 300−400 рублей. Выбор и тематика оставались за дарящим.
Мне достался Валерка с юридического. И я порадовала парня свежей версией уголовного кодекса. Такое в хозяйстве всегда приходится. Самой же достался косорылый плюшевый ежик и злобная открытка. «Смотрю на этого ежа и вспоминаю тебя, Даш. Слишком много выпендриваешься. Прекращай. Твой тайный Санта». Вроде и грустно, а вроде — и коту новая игрушка перепала.