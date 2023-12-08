8 декабря, источник: Комсомольская правда
«Невозможно представить Россию с другим лидером»: Аксенов высказался о выдвижении Путина на выборы
Аксенов поддержал решение Путина баллотироваться на новый президентский срок.
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Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение действующего российского лидера Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.
Путин сообщил участнику специальной операции, герою ДНР Артему Жоге о планах участвовать в президентских выборах.
Сегодня, слава богу, хорошая новость, всех поздравляю с решением, которое принял наш лидер Владимир Владимирович Путин в части того, что он примет участие в президентских выборах в 2024 году. Мы все переживали, честно говоря, пока не было решения президента.
Он заявил, что полностью поддерживает решение действующего главы государства. Аксенов подчеркнул, что под руководством Путина Россия прошла огромный путь, возродилась и вернула себе статус великой мировой державы. Глава Крыма добавил, что в настоящее время наша страна успешно развивается, несмотря на внешнее давление. Кроме того, как подчеркнул Аксенов, Россия уверенно идет к выполнению целей специальной военной операции.
— Невозможно представить Россию с другим лидером. Только он в силу своих качеств может довести все начатое до конца, до нашей полной Победы, — подчеркнул он.
Глава Крыма убежден, что Путин одержит победу на предстоящих президентских выборах. Аксенов уверен, что новый президентский срок нынешнего российского лидера пройдет «под знаком побед нашей большой страны».