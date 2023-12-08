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8 декабря, источник: Комсомольская правда

В Калининградской области экскаваторщики нашли старинные бутылки с вином

Напитки пока не попробовали.

Источник: ВКонтакте

В Калининградской области при проведении земляных работ нашли сброс бутылок довоенного производства. Экскаваторщики откопали целый склад тары, причем две бутылки оказались запечатанными. Об этом сообщается на «Форуме копателей Калининграда» в «ВК».

Автор поста сообщил, что все бутылки, к сожалению, без надписей, то есть коллекционной ценности не имеют.

Как выяснил обладатель закрытых старых бутылок с вином, оно было произведено компанией Маркуса Маркса в Швайнфурте.

Комментаторы, как это обычно бывает, разделились на два лагеря. Одни говорят, что вино давно превратилось в уксус, а другие уверены, что в земле оно сохранилось и можно пить.

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