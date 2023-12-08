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8 декабря, источник: Piter.tv

Жена Боярского попала в больницу

Супруга Михаила Боярского, актриса Лариса Луппиан, госпитализирована в петербургскую больницу. Об этом сообщили в tg-канале «112».

Источник: РИА "Новости"

Артистка пожаловалась медикам на боли в области груди и ухудшение общего состояния. Ее направили в кардиологический центр, где пациентка проведет несколько дней.

Врачи оценивают состояние Ларисы Луппиан как средней тяжести. Напомним, что несколько дней назад актер Михаил Боярский тоже был госпитализирован. Он проходил плановое лечение в Мариинской больнице.

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