8 декабря, источник: Piter.tv
Жена Боярского попала в больницу
Супруга Михаила Боярского, актриса Лариса Луппиан, госпитализирована в петербургскую больницу. Об этом сообщили в tg-канале «112».
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Артистка пожаловалась медикам на боли в области груди и ухудшение общего состояния. Ее направили в кардиологический центр, где пациентка проведет несколько дней.
Врачи оценивают состояние Ларисы Луппиан как средней тяжести. Напомним, что несколько дней назад актер Михаил Боярский тоже был госпитализирован. Он проходил плановое лечение в Мариинской больнице.