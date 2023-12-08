8 декабря, источник: Комсомольская правда
Когда там уже −1? В Сибирь обещает вернуться тепло после 40-градусных морозов
Синоптики рассказали, какая будет погода в Сибири на декабрь 2023 и на Новый год.
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Всю Сибирь накрыла волна лютых морозов: в Новосибирске сейчас −32, в Томске −30, в Кемерове −28, в Барнауле −28. Немного недотягивают до этих показателей Иркутск и Красноярск — там около −25, но, по прогнозам, все еще впереди. Какой будет оставшаяся часть декабря и как мы будем встречать Новый год — кутаясь в сто шуб или гуляя без шапки, рассказали синоптики.
Западно-Сибирское УГМС вывесило предупреждение о колоссальных холодах: до 13 декабря по всем городам Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Алтай температура понизится до −35… −40. Однако потом вновь станет тепло, причем ближе к Новому году.
— Во второй половине декабря температура воздуха ночью повысится до −23… −28, днем — до −15… −20. Во второй декаде возможно также повышение до −12… −17 ночью и до −4… −9 днем. В отдельные дни последней пятидневки ночью −6… −11, днем −1… −6. Осадки преимущественно в виде снега предполагаются в отдельные дни первой и третьей декад и в большинство дней второй, — говорят синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
Самый мягкий декабрь внезапно наступит в Республике Алтай. Там и сейчас не так холодно по сравнению с соседними регионами — только −25. В ближайшую неделю в горах еще похолодает до −35, но к середине месяца наступит небольшая «весна».
— Температура воздуха ночью в четвертой пятидневке −16… −21, местами до −11. Днем будет −11… −16. В третьей декаде ожидается потепление до 0… −5 днем и до −5… −10 ночью, с колебаниями до −20… −25, — уточнили в Алтайском ЦГМС. — Чем теплее становится, тем сильнее и чаще будет идти снег.
В Красноярске суровые холода до −25… −30 и до −35… −40 ночью еще себя проявят ближе к 10 декабря. Но после морозов к концу месяца температуру также обещают выше климатических норм.
— В центральных и южных районах края средняя месячная температура ожидается в пределах от −12 до −15, что на 1 градус выше средних многолетних значений. К середине второй декады ночью будет от −13 до −18. В третьей декаде температурный фон установится в пределах −15… −20 днем, в отдельные дни повышение до −5… −10. Количество осадков прогнозируется меньше или около нормы, до 45 миллиметров, больше нормы ожидается в северных районах, — сообщает Средне-Сибирское УГМС.
Такая же картина и в Иркутской области. После серьезных морозов холода начнут потихоньку отступать.
— 10 декабря в Иркутске дневные температуры снизятся до −30… −32, в ночь на 12 декабря — до −34… −36. Но с 15 декабря днем будет около −11… −16, а ночами — около −17… −22. Возможно, последние дни декабря также будут теплыми, — передали в Иркутском УГМС.