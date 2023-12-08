8 декабря, источник: KrasnodarMedia.su
Названы маршруты в Краснодаре, где точно подскочит цена проезда в автобусах
Изменения произойдут с 9 по 17 декабря.
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Шесть коммерческих перевозчиков Краснодара повышают стоимость проезда. Поэтапно, начиная с 9 декабря, по городу проезд в нескольких маршрутках подорожает с 40 до 45 рублей.
Напомним, ранее стало известно, что в городе одна из компаний, занимающаяся перевозками пассажиров, предупредила горожан о грядущем повышении стоимости проезда по маршруту № 85 Куликова Поля — пос. Кирпичного завода до 45 рублей, которое произойдет с 16 декабря, на основании приказа ООО «Магистраль» № 27.
Очередным повышением цены на проезд в маршрутках «огорошили» жителей Краснодара.
Один из перевозчиков изменяет цену уже с 16 декабря.
Чем вызвано данное увеличение корреспонденту ИА KrasnodarMedia рассказал Президент «Союза транспортников Кубани» Иван Петров. По его словам, повышение цен на проезд в общественном транспорте, происходящее во многих городах ЮФО, обусловлено увеличением стоимости топлива на 10% и значительным ростом цен на автобусы и запчасти.
Это неизбежно: эксперт объяснил рост цен до 45 рублей на проезд в автобусах Краснодара.
Повышение происходит во многих городах ЮФО.
Как напомнили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, частные перевозчики самостоятельно рассчитывают тариф, несут затраты на содержание автопарка, зарплату водителей и закупку ГСМ.
Так, в ближайшее время стоимость проезда вырастет на следующих маршрутах:
с 9 декабря:
— № 25 «Комсомольский микрорайон — Микрорайон “Губернский”;
— № 30 «Кооперативный рынок — ул. им. Лавочкина»;
— № 37 «Ул. им. Валерия Гассия — Кооперативный рынок».
С 10 декабря:
— № 60 «Краснодарская ТЭЦ — торгово-развлекательный центр “OZ Mall”;
— № 61 «Комсомольский микрорайон — торгово-развлекательный центр “OZ Mall”;
— № 77 «Юбилейный микрорайон — торгово-развлекательный центр “OZ Mall”.
С 11 декабря:
— № 4 «Микрорайон “Губернский” — гипермаркет “Лента” (ул. Западный Обход»;
— № 36 «Центральный колхозный рынок — ул. им. Комарова В. М.»;
— № 47 «Ул. им. Шевченко — Микрорайон “Губернский”;
— № 65 “Ул. им. Симиренко — ул. им. Дмитрия Благоева”;
— № 182 “Центральный колхозный рынок — посёлок отделения № 2 СКЗНИИС и В”;
— № 183 “Посёлок Берёзовый — станица Елизаветинская, ул. Восточная”;
С 15 декабря;
— № 138А «Бальнеолечебница — садоводческое товарищество “Берег Кубани”;
— № 140А “Бальнеолечебница — хутор Черников — садоводческое товарищество “Урожайное”;
С 16 декабря:
— № 85 «Ул. им. Калинина — ул. Тепличная»;
С 17 декабря подорожает стоимость проезда на маршрутах:
— № 166 А «Бальнеолечебница — садоводческое товарищество “Градостроитель”;
— № 174А “Бальнеолечебница — садоводческое товарищество “Речник”;
— № 160А “Бальнеолечебница — дачи “Дубки”.