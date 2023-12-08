Иллюминация и новогодние вагоны в метро: общественный транспорт Минска готовится к праздникам

Как отметили в «Минсктрансе», предприятие вносит свою ноту в праздничный антураж. Оформлены фасады, входные зоны, интерьеры и прилегающие территории администрации и филиалов. А на предстоящей неделе начнут украшать подвижной состав.
«Каждый транспортный парк оформит светодиодными гирляндами по пять подвижных единиц. В Минске можно будет встретить нарядный трамвай, автобус, троллейбус и электробус. Они выедут на маршруты 18 декабря и будут создавать новогоднее праздничное настроение минчанам и гостям нашей столицы. С 30 декабря по 3 января в подвижном составе, оформленном новогодней иллюминацией, будут работать водители в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек», — проинформировали на предприятии.
В Минском метрополитене также готовы порадовать пассажиров праздничной атмосферой. Уже на следующей неделе на Московской и Автозаводской линиях будут курсировать брендированные составы с изображениями новогодних сюжетов. На третьей линии можно будет увидеть красочные плакаты, которые украсят автоматические станционные двери.
Внутри вагонов и на мониторах будут транслировать праздничные поздравления. Элементы новогоднего убранства появятся на кабинах инспекторов службы безопасности и в кассах.
По устоявшейся традиции, накануне Нового года в минское метро спустятся Дед Мороз и Снегурочка. Сказочные персонажи начнут путешествие со станции «Октябрьская», будут вручать cладкие подарки. Особое внимание — самым маленьким посетителям.
Также сотрудники заботливо украсили в новогоднем стиле различные зоны в инженерных корпусах, электродепо, здании эксплуатационного персонала. «Причем некоторые панно и поделки сделаны руками самих работников. Например, в электродепо “Могилевское” на панно изобразили новые современные поезда, которые обслуживаются именно в этой структуре метрополитена», — рассказали в столичной подземке.