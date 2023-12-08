8 декабря, источник: Клопс.ru
Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Калининграде на Новый год
Осадки будут умеренными.
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На Новый год в Калининграде ожидается лёгкий мороз и снег. Такой предварительный прогноз «Клопс» дал инженер-синоптик калининградского Гидрометцентра Виктор Будовый.
«Скорее всего, в конце декабря к нам вернётся зима. Связано это будет с антициклонической активностью. Они принесут в регион похолодание, умеренные осадки и мороз, до минус пяти ночью», — сказал Будовый.
Эксперт добавил, что перед этим мы отдохнём от морозов и снега. В понедельник наступит оттепель.
«Температура повысится до +7 градусов. Пойдут дожди, всё растает Очередная волна похолодания начнётся с 24 декабря», — заключил синоптик.
Воскресенье, 10 декабря, попадёт в тёплый сектор атлантического циклона, Синоптик пообещал калининградцам потепление до +8 градусов.
Погода изменится в воскресенье.