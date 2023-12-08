8 декабря, источник: АиФ Волгоград
Морозные и ветреные выходные ждут волгоградцев 9 и 10 декабря
К жителям некоторых районов области погода будет еще более суровой, ветер может усилиться до 20 м/с, а температура понизится до −16º.
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Фестиваль плова, намеченный в Волгограде на 10 декабря, пройдет в морозный и ветреный день, сообщают синоптики. Днем будет не выше −5º, к тому же порывы ветра могут быть до 18 м/с. Такая же погода сохранится и в субботу, и в первый день следующей рабочей недели.
К жителям некоторых районов области погода будет еще более суровой. Ветер может усилиться до 20 м/с, а температура, когда облака развеет, понизится до −16º.
В предстоящие выходные в ЦПКиО также состоится открытие резиденции Деда Мороза в субботу, 9 декабря в 13.00 и открытие катка. В воскресенье в 12.00 откроют снежные горки, а в 14.00 начнется фестиваль плова.