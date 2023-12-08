8 декабря, источник: МК.RU Крым
В Крыму более семи тысяч многоквартирных домов нуждаются в капремонте
Более семи тысяч многоквартирных домов Крыма включены в программу капремонта.
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Об этом в эфире «Радио Крым» рассказал заместитель генерального директора НО «Региональный фонд капитального ремонта МКД РК» Аламдар Амирасланов. По ее словам, домам нужна замены кровли, фасада, лифтов и инженерных сетей.
При этом из-за «шторма века» ремонт потребовался и тем домам, которые обновляли сравнительно недавно. На таких объектах подрядчики будут проводить работы за свой счет.
Специалист уточнил, что гарантийный срок после проведенного капремонта — 5 лет.