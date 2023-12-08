8 декабря, источник: m24.ru
Станцию «Щелковская» открыли для входа и выхода
Станцию «Щелковская» Арбатско-Покровской линии столичного метро открыли для входа и выхода. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале Дептранса Москвы.
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Ранее ведомство предупреждало о приостановке движения между станциями «Щелковская» и «Партизанская». В департаменте рассказали, что специалисты осуществляют проверку инфраструктуры.
Позже выяснилось, что на восточном участке синей линии произошло отключение напряжения на контактном рельсе. Для устранения неполадок на место оперативно прибыли специалисты метрополитена.
Станцию «Щелковская» временно закрывали на вход. Пассажиров призвали пользоваться наземным транспортом, в том числе бесплатными автобусами КМ.
Затем Дептранс объявил, что движение восстановлено и вводится в график.