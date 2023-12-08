Теперь в Молдове паспорта можно заказывать на дом: Рассказываем, как это сделать, и сколько это стоит

Теперь в Молдове граждане, оформляющие удостоверения личности в многофункциональных центрах Агентства госуслуг, смогут получить их прямо на дому. Таким образом, после того, как вы подадите запрос на оформление документа, попросите оператора за стойкой предоставить услугу доставки на дом.
Через государственную службу доставки (MDelivery) удостоверение личности может быть доставлено по любому адресу, как на территории Республики Молдова, так и за ее пределами.
MDelivery доступна для удостоверений личности, запрошенных в течение 24 часов, 5, 10 или 20 рабочих дней, за дополнительную плату. Так, доставка удостоверения личности по территории Республики Молдова стоит от 25−60 леев, а за границу — от 100 до 1100 леев, в зависимости от поставщика почтовых услуг/курьера, пункта назначения и срока доставки.
После оформления сотрудником запроса на доставку документов заявитель получит уведомление о подтверждении с номером заказа MDelivery на указанный адрес электронной почты.
После этого заказ можно будет отследить по номеру заказа на официальном портале службы MDelivery.
Напоминаем, что в настоящее время в многофункциональных центрах граждане могут заказать доставку на дом не только удостоверений личности, но также паспортов и выписок из госрегистров.