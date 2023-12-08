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8 декабря, источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Жителей Ростовской области предупредили о гололеде

ГО и ЧС Ростова предупредила жителей Ростовской области и Ростова о гололеде.

Источник: МЧС РФ

Непогода прогнозируется с 9 по 11 декабря.

Днем 9 декабря в Ростове шел дождь в сочетании с мокрым снегом. Из-за минусовой температуры и ветра на асфальте образовалась корка люда, которая может стать причиной падений людей и ДТП.

В городской мэрии сообщают, что противогололедная обработка проводится на постоянной основе, однако ростовчане жалуются, что реагентами посыпаны не все улицы. Особенно они жалуются, что скользко на остановках транспорта.

Пешеходам рекомендуется по возможности надеть обувь с нескользящей подошвой. Водителям нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию с другими авто.

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Жителей Ростовской области предупредили о гололеде
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