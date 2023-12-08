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8 декабря, источник: АиФ Волгоград

Самолет, готовившийся к вылету в Волгоград, сломали в Москве

Тягач, при буксировке воздушного судна повредил переднюю стойку шасси «RRJ-100−95».

Источник: Известия

В одном из столичных аэропортов был повреждён лайнер, готовившийся к вылету в Волгоград, сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Около полуночи в гавани Шереметьево тягач-буксировщик при перемещении бокового судна слишком сильно сместился вбок, в результате чего был превышен угол поворота колес передней стойки шасси самолета. В кабине пилотов тут же сработала сигнализация о неисправности и на табло зажглось предупреждении о превышении отметки угла поворота колес больше, чем на 90°. Последующий осмотр показал, что на стойке шасси ограничитель угла поворота просто срезало.

«Согласно РТЭ “RRJ-100−95” — требуется замена передней стойки шасси. Воздушное судно отстранено от полётов», — отмечают в TG-канале.

В начале октября из-за поломки системы кондиционирования был отменен вылет другого воздушного судна, готовившегося к полету по маршруту Волгоград — Москва.

Во время загрузки произошла ошибка.
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