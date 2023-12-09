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00:22 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Желтый уровень погодной опасности объявлен на субботу из-за гололедицы

МИНСК, 8 дек — Sputnik. Погодное предупреждение объявлено в Беларуси на субботу в связи с гололедицей на дорогах, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Сейчас в Ричмонде: +16° 4 м/с 39% 761 мм рт. ст. +11°
Источник: Sputnik.by

По данным синоптиков, 9 декабря погодные условия в стране в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, только ночью и утром на северо-востоке сохранится влияние влажной массы воздуха.

«Преобладание облачной погоды, ночью и утром преимущественно по северо-восточной половине страны пройдет снег, мокрый снег, местами ожидаются слабые туман и гололед», — сказали в Белгидромете.

Там также отметили, что днем ожидается преимущественно без осадков, на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Ветер будет восточного и юго-восточного направлений, слабый до умеренного.

В субботу ночью температура воздуха составит от −5 до −11°С, днем — от −1 до −7°С.

По прогнозам Белгидромета, в следующие дни характер погоды в республике начнет меняться: морозы ослабнут, прогнозируются снегопады и оттепель.

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