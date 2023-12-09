Желтый уровень погодной опасности объявлен на субботу из-за гололедицы

По данным синоптиков, 9 декабря погодные условия в стране в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, только ночью и утром на северо-востоке сохранится влияние влажной массы воздуха.
«Преобладание облачной погоды, ночью и утром преимущественно по северо-восточной половине страны пройдет снег, мокрый снег, местами ожидаются слабые туман и гололед», — сказали в Белгидромете.
Там также отметили, что днем ожидается преимущественно без осадков, на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Ветер будет восточного и юго-восточного направлений, слабый до умеренного.
В субботу ночью температура воздуха составит от −5 до −11°С, днем — от −1 до −7°С.
По прогнозам Белгидромета, в следующие дни характер погоды в республике начнет меняться: морозы ослабнут, прогнозируются снегопады и оттепель.