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00:26 (мск), источник: АГН «Москва»

Автобусы Мосгортранса начнут курсировать по семи маршрутам в ЗАО, ЮЗАО и ТиНАО с 21 декабря

Автобусы Мосгортранса с 21 декабря начнут курсировать по семи маршрутам на западе и юго-западе Москвы, а также в ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«С 21 декабря автобусы Мосгортранса начнут курсировать на семи маршрутах в ЗАО, ЮЗАО и ТиНАО», — говорится в материале.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, пояснил, что в этом году Мосгортранс опробует работу в новом формате: по заключенным с городом контрактам. По ним 58 современных российских автобусов большого класса выйдут на маршруты № 446, 485, 870, 967, с18 и № 945.

Кроме того, на новый формат работы также перейдет запущенный месяц назад маршрут № 147, который связывает 3-й микрорайон Московского и ул. Москвитина со станцией метро «Филатов луг».

Перевозчик по маршрутам определяется в рамках электронных аукционов, после чего с победителем аукциона заключается государственный контракт.

«С 2016 года перевозчики в Москве работают по госконтрактам. В этом году в конкурсе на обслуживание маршрутов впервые участвовал и Мосгортранс. Его автобусы выйдут на семь востребованных маршрутов, на которых совершаются более 400 тыс. поездок в месяц. Для нас главное — это самое высокое качество обслуживания наших пассажиров. Сегодня городской и коммерческие перевозчики обеспечивают всем пассажирам комфорт и безопасность поездок, а также выводят на маршруты современный транспорт», — добавил Ликсутов.

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