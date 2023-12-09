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01:43 (мск), источник: АГН «Москва»

Москвичи более 70 тыс. раз за год продлили парковочные разрешения в один клик

За год столичные автовладельцы более 70 тыс. раз продлили свои парковочные разрешения в один клик, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Более 70 тыс. раз автовладельцы продлили свои парковочные разрешения одним нажатием. Такая упрощенная процедура стала доступна ровно год назад», — говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, отметил, что в настояшее время в столице действует более 213 тыс. парковочных разрешений для резидентов и многодетных семей.

Как пояснили в пресс-службе, о необходимости продлить разрешение автовладельцам напоминают за два месяца до конца срока его действия по электронной почте и на mos.ru. Для продления нужно просто нажать на кнопку в уведомлении — заявка отправится автоматически.

«Уже год для автомобилистов работает продление парковочных разрешений всего в один клик. Кроме того, многодетные родители могут оформить разрешение за три дня, а действовать оно будет весь период, пока семья считается многодетной. Мы повышаем доступность транспортных услуг по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — добавил Ликсутов.

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