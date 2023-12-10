06:51 (мск), источник: Комсомольская правда
Генконсульство КНР во Владивостоке вводит новое правило для получения визы
Жители Приморья смогут оформить визу в Китай без предварительной записи.
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Приморцам станет легче оформлять визу в Китай, так как будет отменена предварительная онлайн-запись. Об этом заявили в Генконсульстве КНР во Владивостоке, подробности — в материале.
Новое правило начнет действовать с понедельника, 18 декабря. Чтобы оформить визу, надо будет подать документы после заполнения анкеты на сайте: cova.mfa.gov.cn.
Такой формат получения визы вводят для того, чтобы сократить время оформления документа. Это особенно важно для тех, кому необходим срочный визит в КНР.
«В начальный период отмены предварительной записи, поток людей в приемном зале может значительно увеличиться. Во избежание переполненности и долгого ожидания заявителям рекомендуется рационально распоряжаться временем подачи документов и подавать их в соответствии с датами планируемой поездки в Китай», — добавили в Генконсульстве.