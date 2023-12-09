IT-эксперт: Мошенники крадут деньги со смартфонов через вирусы-кейлоггеры

По его словам, наиболее часто смартфоны на Android подвергаются атакам вирусов-кейлоггеров.
«Они мониторят все изменения на экране, в том числе, что и где мы печатаем. Таким образом, возникает риск перехвата паролей», — рассказал эксперт в беседе с агентством «Прайм».
К особой категории вирусов относятся трояны. Эти программы способны управлять телефоном и даже выполнять действия от имени пользователей, к примеру, совершать переводы.
Нередко злоумышленники атакуют мобильный банк при помощи sms-сообщений, оформленных, как официальная рассылка, чтобы завладеть кодами для входа. Получают распространение и фейковые банковские программы — многие финансовые организации из-за санкций предлагают своим клиентам скачать приложения в обход официальных магазинов, чем и пользуются нечистые на руку люди.
Как добавил Мясоедов, все эти приемы можно легко вычислить. Нужно лишь тщательно следовать рекомендациям банка, использовать антивирусы и установить дополнительную защиту на приложения.