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04:25 (мск), источник: Известия

Умер сыгравший в фильме «История любви» актер Райан О’Нил

Актер голливудского кино Райан О’Нил, номинированный на «Оскар» и «Золотой глобус» за одну из главных ролей в фильме «История любви» 1970 года, умер на 83-м году жизни. Об этом 8 декабря сообщил его сын Патрик О’Нил.

Источник: Global Look Press

«Мой папа сегодня мирно скончался, и его любящая команда была рядом с ним, поддерживая его и любя его так же, как и он нас», — написал он в соцсети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Патрик О’Нил также написал, что его отец Райан всегда был для него героем, на которого он равнялся и который был для него больше жизни.

Райан О’Нил начал свою карьеру актера в 1960 году в 19 лет. Его самая масштабная актерская работа — роль Барри Линдона в фильме Стэнли Кубрика 1975 года. Он был удостоен итальянской премии «Давид ди Донателло», которая присваивается лучшим иностранным актерам. Кроме того, он получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде.

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