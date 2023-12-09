Главное
Спецоперация на Украине
08:59 (мск), источник: МК.RU Омск

В Омске в 2026 году полностью закроют движение по Комсомольскому мосту

В администрации Новосибирска готовятся к старту капитального ремонта Комсомольского моста.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Ему предстоит полная перестройка с заменой балок и плит проезжей части. По этой причине на период ремонт мост будет полностью закрыт для автомобилистов. На время ремонта будет изменена и схема движения общественного транспорта в этом районе. Работы планируется начать в 2026 году. Об этом сообщили в администрации областной столицы.

На сегодняшний день уже готов строительный проект. Теперь ему предстоит пройти госэкспертизу. Только после этого станет известна точная дата начала ремонта и закрытия движения по Комсомольскому мосту.

Предварительная стоимость проекта 1 млрд. рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Омске в этом году спрос на услуги по уборке снега вырос в 4 раза
Эксперты назвали вакансии, подходящие для подработки омским мамам в декр...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта