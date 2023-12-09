08:59 (мск), источник: МК.RU Омск
В Омске в 2026 году полностью закроют движение по Комсомольскому мосту
В администрации Новосибирска готовятся к старту капитального ремонта Комсомольского моста.
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Ему предстоит полная перестройка с заменой балок и плит проезжей части. По этой причине на период ремонт мост будет полностью закрыт для автомобилистов. На время ремонта будет изменена и схема движения общественного транспорта в этом районе. Работы планируется начать в 2026 году. Об этом сообщили в администрации областной столицы.
На сегодняшний день уже готов строительный проект. Теперь ему предстоит пройти госэкспертизу. Только после этого станет известна точная дата начала ремонта и закрытия движения по Комсомольскому мосту.
Предварительная стоимость проекта 1 млрд. рублей.