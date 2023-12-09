06:15 (мск), источник: Комсомольская правда
Из-за аварии с перевернувшимся школьным автобусом в Приморье завели дело
Виновникам грозит лишение свободы сроком до двух лет.
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Следственный комитет по Приморью завел уголовное дело по факту ДТП со школьным автобусом в Партизанском районе. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Дело завели по части 1 статьи 238 УК РФ — выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Санкция статьи предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет.
Напомним, что школьный автобус перевозил детей из пгт. Шкотово в Партизанск. Водитель транспорта, поворачивая налево, не уступил дорогу автомобилю и столкнулся с ним.
Как рассказали в краевом минздраве, в больницу доставили восемь детей с ушибами мягких тканей, в госпитализации никто из них не нуждался. Зато под наблюдением врачей находится один взрослый.