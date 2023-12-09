06:10 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
В Хабаровском крае установлена новая памятная дата
День образования профсоюзного движения теперь отмечается 11 декабря.
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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил с 75-летним юбилеем самую крупную общественную организацию региона — Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов». Главным подарком главы региона стало утверждение новой памятной даты: День образования профсоюзного движения, который теперь будет отмечаться ежегодно 11 декабря, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Михаил Дегтярев подчеркнул: профсоюзы, действуя совместно с органами власти, играют важную роль в развитии всех сфер региона.
— Профсоюзы представляют интересы человека труда и в коллективе, и на уровне региона. Активно работает краевая трехсторонняя комиссия: в январе мы заключили соглашение на 2023−2025 годы. Ключевая роль в нем отведена реализации флагманских инициатив правительства края, развитию наставничества, профсоюзному контролю. Особенно важно наше взаимодействие для экономического и социального развития региона: наша общая цель — достойные условия труда для каждого. Уверен, работодатели поддержат эту инициативу и 11 декабря станет настоящим Днем трудовых коллективов, — поздравил причастных глава региона.
Отметим, первое заседание Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов состоялось 11 декабря 1948 года. А сегодня движение объединяет более 107 тысяч работников.