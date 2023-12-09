Приморцев просят решить, нужен ли им прямой рейс в Беларусь

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края запустило опрос, цель которого выяснить, нужны ли жителям региона прямые авиарейсы в Республику Беларусь.
«По итогам голосования будет принято решение о старте полетов “Владивосток — Минск” и “Владивосток — Гомель”, — сообщили в пресс-службе правительства региона.
Всего предлагается ответить на 7 вопросов. Так, к примеру, участников опроса просят поделиться своим мнением относительно стоимости авиабилетов на такой перелет, а также указать желаемые дни и время суток для выполнения рейса.
Опрос проводится анонимно.
Ранее открытие прямого авиасообщения между Приморьем и Республикой Беларусь обсуждали в ходе встречи губернатор края Олег Кожемяко и президент дружественной страны Александр Лукашенко.