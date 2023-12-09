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06:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

Приморцев просят решить, нужен ли им прямой рейс в Беларусь

Также жители региона могут поделиться своим мнением относительно стоимости билетов на такой перелет и указать желаемые дни для выполнения рейса.

Источник: Reuters

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края запустило опрос, цель которого выяснить, нужны ли жителям региона прямые авиарейсы в Республику Беларусь.

«По итогам голосования будет принято решение о старте полетов “Владивосток — Минск” и “Владивосток — Гомель”, — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Всего предлагается ответить на 7 вопросов. Так, к примеру, участников опроса просят поделиться своим мнением относительно стоимости авиабилетов на такой перелет, а также указать желаемые дни и время суток для выполнения рейса.

Опрос проводится анонимно.

Ранее открытие прямого авиасообщения между Приморьем и Республикой Беларусь обсуждали в ходе встречи губернатор края Олег Кожемяко и президент дружественной страны Александр Лукашенко.

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