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09:08 (мск), источник: МК.RU Омск

В Омске 11 декабря ожидается пик аномальных морозов до −46

Омичам не стоит ждать потепления в понедельник, 13 декабря, как ранее обещали синоптики.

Сейчас в Остине: +19° 0 м/с 94% 743 мм рт. ст. +19°
Источник: РИА "Новости"

Есть основания полагать, что именно этот день станет самым холодным. Ожидается, что на понедельник придется пик аномальных морозов в регионе, а столбики термометров опустятся до — 46 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского УГМС.

9 декабря, в Омске — до −32 градусов днем. В ночь на воскресенье, 10 декабря, столбики термометров опустятся до — 41 градуса. А днем морозы установятся на отметке в −30…- 35. В отдельных районах области будет до — 39.

Напомним, ранее «МК в Омске» писал, что в Омске из-за морозов резко подорожала стоимость отогрева автомобиля.

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