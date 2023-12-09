09:08 (мск), источник: МК.RU Омск
В Омске 11 декабря ожидается пик аномальных морозов до −46
Омичам не стоит ждать потепления в понедельник, 13 декабря, как ранее обещали синоптики.
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Есть основания полагать, что именно этот день станет самым холодным. Ожидается, что на понедельник придется пик аномальных морозов в регионе, а столбики термометров опустятся до — 46 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского УГМС.
9 декабря, в Омске — до −32 градусов днем. В ночь на воскресенье, 10 декабря, столбики термометров опустятся до — 41 градуса. А днем морозы установятся на отметке в −30…- 35. В отдельных районах области будет до — 39.
Напомним, ранее «МК в Омске» писал, что в Омске из-за морозов резко подорожала стоимость отогрева автомобиля.