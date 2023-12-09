09:30 (мск), источник: Комсомольская правда
Пермские лесничества начали продажу новогодних елок
Одна семья может купить не более двух деревьев.
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Встречать Новый год принято с елкой, и хотя многие пермяки украшают пластиковые елочки, настоящая лесная красавица придает самому любимому празднику особую радость.
Елочные базары в Перми еще не открыты, но зато лесничества Прикамья начали продажи живых хвойных деревьев. Как сообщили в Минприроды Пермского края, стоимость елки обойдется от 28 до 166 рублей за штуку — в зависимости от ее высоты:
— до 1 метра — 27,71 рубля.
— 1,1 — 2 метра — 55,43 рубля.
— 2,1 — 3 метра — 83,14 рубля.
— 3,1 — 4 метра — 110,85 рубля.
— свыше 4,1 метра — 166,28 рубля.
Такие цены действуют, если вы сами вырубите елку в лесу. Для этого нужно будет предварительно заключить в лесничестве договор купли-продажи елки с указанием даты вырубки и карты-схемы с обозначением места, где растет дерево. Если такого документа у вас не будет, то вырубка дерева будет считаться административным правонарушением, за которое полагается штраф: от 3 до 4 тысяч рублей для физических лиц, от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, за незаконно вырубленную елку нужно будет возместить причиненный ущерб.
Пермское лесничество находится в селе Култаево, по адресу: улица Р. Кашина, 81. Телефоны:
Одна семья может купить не более двух деревьев.