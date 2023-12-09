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09:03 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Гололедица ожидается в Беларуси в субботу, объявлен желтый уровень опасности

Синоптики прогнозируют потепление к середине следующей недели, но пока столбики термометров продолжат держаться на низких отметках.

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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 дек — Sputnik. По всей стране в субботу ожидает гололедица, из-за чего синоптики объявили желтый уровень опасности, следует из информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Так, согласно прогнозам специалистов, погоду по стране будет формировать преимущественно область повышенного атмосферного давления, в темное время суток по северо-востоку страны сохранится влияние влажной массы воздуха.

В основном по северо-восточной части республики ожидается снег, мокрый снег, местами возможны туманы и слабый гололед.

Погода в дневное время прогнозируется преимущественно без осадков, ветер ожидается восточного и юго-восточного направлений, слабый до умеренного. В ночное время температура воздуха будет держаться в диапазоне −5..-11°С, а днем воздух прогреется до −1..-7°С.

На отдельных участках дорог ожидается гололедица, поэтому специалисты призывают водителей быть особенно внимательными и с особой ответственностью подходить к выбору маршрута движения.

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