09:32 (мск), источник: АиФ Пермь
Власти Перми поделились планами по борьбе с безбилетниками в транспорте
Доля «зайцев» в автобусах и трамваях Перми составляет 11%.
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Сотрудники департамента транспорта Перми поделились планами борьбы с безбилетниками в транспорте на заседании консультативного совета по вопросам организации транспортного обслуживания населения города, рассказали в пермской мэрии.
Специалисты ведомства выяснили, что число «настоящих» безбилетников (то есть тех, кто, действительно не платит за проезд) составляет около 11%. Остальные «зайцы», которых сейчас фиксируют датчики пассажиропотока, это дети дошкольного возраста, владельцы проездных, которые не зарегистрировали свою поездку, контролёры, а также пассажиры, выпускающие других на остановках и возвращающиеся в салон.
Чтобы усилить контроль над оплатой проезда в департаменте транспорта, в первую очередь, предлагают снижать загрузку салонов. Так, со временем предлагается переводить часть маршрутов на автобусы- «гармошки». Кроме того, в пермской мэрии предлагают внедрять системы приоритетного проезда перекрестков трамваями, что ускорит их движение по маршруту. Также обсуждаются меры по увеличению количества транспорта на маршрутах.
Запланирована работа и с упрощением оплаты проезда и повышением привлекательности безлимитных проездных. Рассматривается возможность оборудования транспортных средств специальными Bluetooth-маячками для повышения удобства оплаты в приложении. Кроме того, в дептрансе обсуждают возможность сделать долгосрочные проездные более выгодными относительно цены на разовую поездку.
Также специалисты департамента транспорта предлагаются увеличить количество контролёров на линиях и обеспечить их мобильными устройствами, отслеживающими количество безбилетников. А в случае непредоставления «зайцем» контролёру документов, обсуждается возможность остановки автобуса для ожидания правоохранительных органов. В дальнейшем с нарушителя могут взыскать не только штраф за безбилетный проезд, но и убытки за простой транспорпта. Остальных пассажиров в таком случае предлагается пересадить на другой транспорт того же маршрута без доплаты.