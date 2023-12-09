08:30 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Междуреченске из-за аварии в мороз затопило улицу и частный дом
Жителей на время аварийных работ эвакуировали к родственникам.
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Как сообщает мэр города Междуреченск Сергей Перепилищенко, накануне в полночь в городе произошла авария на магистральном водоводе. Из-за этого затопило проезжую часть ул. Вокзальная и частный дом.
«Жители дома на время проведения аварийно-восстановительных работ были эвакуированы к родственникам. Водоснабжение было оперативно перекрыто, приток воды остановлен. В ликвидации подтопления были задействованы силы дорожных служб, МЧС. Ликвидация последствий продолжается», — пишет чиновник.
В соцсетях тем временем появилось видео из одного дома, где женщине пришлось залезть на стол в ожидании спасателей — уровень воды, судя по кадрам, превышал 20 см.
Как утром отписался глава города, водоснабжение Западного района восстановили ночью, а жителей частного сектора, которые пострадали от подтопления, просят связаться с местными властями.