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09:42 (мск), источник: РИА Крым

Закон о такси создаст понятные правила игры в сфере перевозок Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек — РИА Новости Крым. Закон о такси создаст понятные правила игры и урегулирует сферу пассажирских перевозок в Крыму. Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» озвучил президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.

Источник: РИА "Новости"

Гость эфира подчеркнул, что принятие закона — очень своевременная мера. Так как ранее пассажирские перевозки такси были одной из сфер, которая была слабо урегулирована.

«В результате страдали официальные перевозчики, которые получали разрешение на работу в минтрансе РК, соблюдали законодательство в чести предсменного медицинского контроля за водителем, предсменного технического контроля за автомобилем. В то время как нелегальные перевозчики не соблюдали данные требования и не несли этих затрат», — сказал Лудчак.

При этом президент ассоциации автомобильных перевозчиков региона выразил надежду, что после 15 декабря — вступления закона в силу — ситуация изменится кардинально. Главное, чтобы хватило сил службе контроля, Минтрансу Крыма и ГИБДД проконтролировать ситуацию.

Он также отметил, что закон о такси установит четкие правила игры. Это, в частности, коснется водителей, которые получали разрешения в Севастополе, но работали по всему Крыму.

«К сожалению для них и к счастью для нас эта практика будет прекращена. Таксистам придется регистрироваться и получать разрешения в Крыму и работать», — пояснил Лудчак.

И добавил, что мероприятия по регистрации не отнимут у водителей много времени и средств. При этом налоговые отчисления начнут поступать в республиканский бюджет.

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