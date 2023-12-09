Закон о такси создаст понятные правила игры в сфере перевозок Крыма

Гость эфира подчеркнул, что принятие закона — очень своевременная мера. Так как ранее пассажирские перевозки такси были одной из сфер, которая была слабо урегулирована.
«В результате страдали официальные перевозчики, которые получали разрешение на работу в минтрансе РК, соблюдали законодательство в чести предсменного медицинского контроля за водителем, предсменного технического контроля за автомобилем. В то время как нелегальные перевозчики не соблюдали данные требования и не несли этих затрат», — сказал Лудчак.
При этом президент ассоциации автомобильных перевозчиков региона выразил надежду, что после 15 декабря — вступления закона в силу — ситуация изменится кардинально. Главное, чтобы хватило сил службе контроля, Минтрансу Крыма и ГИБДД проконтролировать ситуацию.
Он также отметил, что закон о такси установит четкие правила игры. Это, в частности, коснется водителей, которые получали разрешения в Севастополе, но работали по всему Крыму.
«К сожалению для них и к счастью для нас эта практика будет прекращена. Таксистам придется регистрироваться и получать разрешения в Крыму и работать», — пояснил Лудчак.
И добавил, что мероприятия по регистрации не отнимут у водителей много времени и средств. При этом налоговые отчисления начнут поступать в республиканский бюджет.