В Татарстане на новогодних праздниках установят особый противопожарный режим

В период с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 года будет запрещено использование пиротехники 1−3 классов опасности, кроме бенгальских огней и хлопушек, в радиусе 500 метров от объектов промышленности, транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса. Также салюты и петарды нельзя будет пускать вблизи объектов ЖКХ, дорог, частных домовладений и многоквартирных домов (в пределах 30 метров).
Штрафы за нарушение соответствующих правил в этот период времени возрастут и составят для физических лиц до 20 тысяч рублей, для должностных лиц до 60 тысяч и для юридических — до 800 тысяч рублей.
МЧС будет осуществлять контроль над проведением детских новогодних и рождественских мероприятий. Также планирует рейды для выявления и пресечения незаконной продажи пиротехники.