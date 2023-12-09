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09:48 (мск), источник: АиФ Кубань

Краснодарский перевозчик перенес срок повышения стоимости проезда

Тариф на нескольких маршрутах вырастет не с 9, а с 23 декабря.

Источник: РИА "Новости"

Один из частных перевозчиков в Краснодаре перенес срок повышения стоимости проезда, сообщает пресс-служба городской администрации.

Речь идет о маршрутах № 25, 30 и 37: тариф на них вырастет не с 9, а с 23 декабря.

«АиФ-Юг» писал — проезд поэтапно подорожает до 45 рублей в 18 маршрутках и автобусах частных перевозчиков.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства напомнили, что частные перевозчики самостоятельно рассчитывают тариф, несут затраты на содержание автопарка, зарплату водителей и закупку ГСМ.

Стоимость проезда повышают шесть коммерческих перевозчиков краевого центра. Они обслуживают 18 маршрутов — как городских, так и пригородных.

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