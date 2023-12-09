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Спецоперация на Украине
09:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Осенний призыв в Омске может быть завершен на 10 дней раньше

План по новобранцам выполнен уже сейчас.

Источник: Комсомольская правда

С 1 октября в Омской области идет осенняя призывная кампания, завершение которой намечено на 25 декабря.

При этом, по сообщению министерства региональной безопасности, в данный период времени на срочную службу уже набрали 2261 человек, это молодые люди в возрасте до 27 лет. По плану, должно быть на сотню больше новобранцев.

В следующем году служить отправятся и 30-летние мужчины, поскольку возрастной ценз был повышен.

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